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Москва

Украинский дипломат призвал разорвать отношения с Россией 

РИА Новости 11 минут назад
Украинский дипломат призвал разорвать отношения с Россией
Фото: РИА Новости
Киеву нужно готовиться к разрыву дипломатических отношений с Москвой, заявил в эфире телеканала "Еспресо" бывший посол Украины в США Валерий Чалый.
Дипломат призвал украинские власти "прекратить всякое взаимодействие с агрессором".

"Нужно быть готовыми к разрыву дипломатических отношений с Российской Федерацией. Необходимо подготовить это решение, и в случае дальнейших шагов немедленно его принимать", — сказал Чалый.

Он предложил в таком случае обратиться к третьей стране, чтобы она стала посредником между Москвой и Киевом и представляла бы позиции Украины по консульским вопросам.
Отношения двух государств ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется "агрессором".
Москва отрицает эти обвинения украинской стороны и подчеркивает, что не участвует во внутриполитическом конфликте в соседней стране. В России не раз подчеркивали заинтересованность в преодолении политического и экономического кризиса на Украине.
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Политика , Валерий Чалый , Верховная Рада
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