Милонов исключил запрет на мусульманскую одежду в России 

В России неприемлем запрет на мусульманскую одежду по примеру Швейцарии, заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва» депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов. При этом парламентарий отметил, что россиянкам, исповедующим ислам, не стоит полностью закрывать лицо, как в арабских странах.
Милонов прокомментировал результаты народного референдума в Швейцарии, по результатам которого 53% местного населения высказалось за запрет на ношение религиозной одежды, закрывающей лицо. Российский депутат заявил, что нововведение уместно для Швейцарии, поскольку ни одна народность, проживающая в стране, никогда не носила никабы и паранджу. В России, по его словам, запрет не актуален.
«Мы не можем такие законы принимать. Но одежду, которая характерна для Саудовской Аравии, мы тоже не будем для себя принимать. В полной парандже, когда только глаза видно, зачем это нужно?» — заявил Милонов.
По его словам, российские мусульмане никогда не ходили в одежде, оставляющей открытыми только глаза. Однако право на традиционную религиозную одежду, по его мнению, должно быть сохранено: например, от людей, «носящих платочки», никто не должен требовать их снять.
Ранее, как сообщал «Рамблер», депутат Госдумы Виталий Милонов обратился к главе Минюста с просьбой вернуть графу «национальность» в российские паспорта. Он отметил, что в обществе существует запрос на документальное сохранение национальной и этнической принадлежности граждан. О желании указать национальность в паспорте заявляют многие россияне, говорится в письме. Реализация идеи, отмечает парламентарий, не должна сопровождаться глобальной реструктуризацией документа: национальность можно указывать на странице «Особые отметки».