Милонов исключил запрет на мусульманскую одежду в России 

Милонов прокомментировал результаты народного референдума в Швейцарии, по результатам которого 53% местного населения высказалось за запрет на ношение религиозной одежды, закрывающей лицо. Российский депутат заявил, что нововведение уместно для Швейцарии, поскольку ни одна народность, проживающая в стране, никогда не носила никабы и паранджу. В России, по его словам, запрет не актуален.

«Мы не можем такие законы принимать. Но одежду, которая характерна для Саудовской Аравии, мы тоже не будем для себя принимать. В полной парандже, когда только глаза видно, зачем это нужно?» — заявил Милонов.

По его словам, российские мусульмане никогда не ходили в одежде, оставляющей открытыми только глаза. Однако право на традиционную религиозную одежду, по его мнению, должно быть сохранено: например, от людей, «носящих платочки», никто не должен требовать их снять.