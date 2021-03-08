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Москва

Володин предложил меры борьбы с блокировками Facebook, Twitter и Instagram 

ИА Regnum и ещё 3 34 минуты назад
Володин предложил меры борьбы с блокировками Facebook, Twitter и Instagram
Фото: РИА Новости
Спикер Госдумы Вячеслав Володин осудил решение Facebook заблокировать публикации российских СМИ, — действия соцсети нарушают российское законодательство.

«Считаю, что такое неприемлемо. Это нарушает наше национальное законодательство. Мы будем предлагать законодательные решения, которые не допускали бы подобного в отношении российских СМИ», — цитирует Володина сайт нижней палаты парламента.

Он обратил внимание на то, что в Италии, Австралии, Индии и некоторых других странах вырабатывают свои предложения по борьбе с беспределом глобальных IT-компаний, — вплоть до самых серьезных мер ответственности.

«Проблема созрела, чтобы обсуждать ее в международных форматах. Речь может идти о корректировке национального законодательства, о подготовке модельных законов с целью соблюдения прав и свобод граждан, а также обеспечения цифрового суверенитета», — отметил Володин.

Тема станет приоритетной в повестке ближайших международных встреч, в рамках которых парламентарии обменяются предложениями по решению этой проблемы с коллегами из других стран, заявил спикер Госдумы.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, Facebook заблокировал доступ к информационным материалам ряда российских СМИ, сделанным на основе данных ФСБ.
Деятельность IT-гигантов обсуждают и в Совфеде, в частности, член Совфеда Алексей Пушков призвал сделать так, чтобы соцсети и другие IT-компании «не подменяли своими корпоративными решениями законодательство РФ, и ограничить манипуляции людьми, их настроениями».
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Комментарии 2
Политика , Алексей Пушков , Вячеслав Володин , ФСБ , Госдума , Совет Федерации , Австралия , Индия , Италия
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