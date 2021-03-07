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Кадыров назвал смерть Саратовой большой потерей для чеченского народа 

News.ru и ещё 6 2 часа назад
Кадыров назвал смерть Саратовой большой потерей для Чечни
Фото: chechnya.gov.ru
Смерть правозащитницы Хеды Саратовой стала большой потерей для чеченского народа. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Ранее стало известно, что в Чечне после продолжительной болезни умерла правозащитница Хеда Саратова, которая входила в Совет по правам человека при главе Чечни. Причиной смерти стала болезнь.

В последние годы Хеда активно помогала в поиске и возвращении домой женщин и детей, насильно вывезенных в зоны боевых действий в Сирии и Ираке. За свою честность, отзывчивость и высокие профессиональные качества она пользовалась большим уважением в обществе. Её утрата стала большой потерей для чеченского народа, — сообщил Кадыров в соцсети «ВКонтакте».

Он добавил, что правозащитница была одной из тех, кто открыто говорил о нарушениях прав жителей Чечни, руководствуясь при этом принципами справедливости и гуманности. По словам главы Чечни, Саратова была сильной и справедливой женщиной, посвятившей свою жизнь защите людей от преступных посягательств.
Как писал NEWS.ru, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что Саратова была безгранично предана своему делу.
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Комментарии
Политика , Рамзан Кадыров , Татьяна Москалькова , Совет по правам человека , Ирак , Сирия
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