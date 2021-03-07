Политолог объяснил угрозы экс-президента Украины в адрес России

Ранее руководитель делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что Украина предпримет радикальные шаги против России, если она не признает себя стороной конфликта в Донбассе. Он добавил, что ситуация в Донбассе является тупиковой, передает агентство Nation News.

«Это же мы, в своё время, имея для этого все возможности, поводы и причины, вместо того, чтобы раз и навсегда решить вопрос с местными нациками (нацистами — прим. Ред.), пришедшими там при поддержке Запада к власти, завесили ситуацию на Украине до уровня нынешних непоняток. Зачем?!», — написал Сатановский в своем telegram-канале.

При этом политолог отметил, что Россия сама приучила Украину к тому, что той все сходит с рук.