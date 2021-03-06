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Москва

В Госдуме заверили, что повышение пенсионного возраста не рассматривается 

Газета.Ru и ещё 21 1 час назад
В Госдуме опровергли планы по повышению пенсионного возраста
Фото: РИА Новости
Госдума не рассматривает и не планирует рассматривать в ближайшее время вопрос о повышении пенсионного возраста, заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Об этом пишет "Интерфакс".

"Этой темы у нас в повестке нет, вопрос повышения пенсионного возраста не рассматривается", — сказал Володин.

Ранее в Кремле опровергли данные о возможном повышении пенсионного возраста в РФ.
В субботу, 6 марта, депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин в беседе с Ura.ru утверждал, что в России не ограничатся однократным поднятием пенсионного возраста, и после сентября 2021 года якобы последует новое увеличение.
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Политика , Валерий Рашкин , Вячеслав Володин , Госдума , КПРФ , Интерфакс
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