Жириновский призвал отказаться от цветов из-за границы

Он напомнил, что на Международный женский день будут дарить много цветов, однако большинство букетов привозят из-за границы.

«В них множество возбудителей разных болезней: вирусы, бактерии, личинки насекомых. Фактически платим за то, от чего потом болеем. Давно пора полностью остановить ввоз цветов из-за границы, чтобы не подвергать опасности жизнь наших граждан», — написал политик в своем Telegram-канале.

Жириновский добавил, что лучше пусть цветов будет меньше, однако они будут безопасными.