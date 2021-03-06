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Жириновский призвал отказаться от ввоза цветов из-за границы 

Газета.Ru и ещё 3 48 минут назад
Жириновский призвал отказаться от цветов из-за границы
Фото: РИА Новости
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что России нужно отказаться от ввоза цветов из-за рубежа, чтобы не допустить распространения инфекции.
Он напомнил, что на Международный женский день будут дарить много цветов, однако большинство букетов привозят из-за границы.

«В них множество возбудителей разных болезней: вирусы, бактерии, личинки насекомых. Фактически платим за то, от чего потом болеем. Давно пора полностью остановить ввоз цветов из-за границы, чтобы не подвергать опасности жизнь наших граждан», — написал политик в своем Telegram-канале.

Жириновский добавил, что лучше пусть цветов будет меньше, однако они будут безопасными.
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Политика , Владимир Жириновский , ЛДПР
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