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Путин наградил медиков орденом Пирогова и медалью Луки Крымского за борьбу с коронавирусом 

ТАСС и ещё 1 27 минут назад
Путин наградил медиков за борьбу с коронавирусом
Фото: РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении медиков, борющихся с коронавирусной инфекцией, орденами Пирогова и медалями Луки Крымского. Документ опубликован в субботу на официальном интернет-портале правовой информации.
Президент наградил более 200 медиков орденами Пирогова и медалями Луки Крымского за большой вклад в борьбу с коронавирусом, самоотверженность, организацию работы по предупреждению и предотвращению распространения инфекции.
Орден Пирогова и медаль Луки Крымского были учреждены в РФ в июне 2020 года, они вручаются российским и иностранным медикам, волонтерам за заслуги в борьбе с эпидемиями, разработку методов лечения заболеваний и лекарств, за вклад в организацию оказания медпомощи и спасение жизней пациентов.
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Политика , Владимир Путин
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