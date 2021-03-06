В Госдуме угрозы Кравчука назвали подготовкой военной провокации

Ранее глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук пригрозил России "радикальными шагами", если она не признает себя стороной конфликта в Донбассе. Он добавил, что украинская сторона не позволит России "действовать так, как она хочет".

"Это составная часть той эскалации, которую предпринимает украинская власть, надеясь на то, что будет поддержана в этом вопросе новой администрацией США и под влиянием этой администрации другими участниками "нормандского формата" (по урегулированию в Донбассе — ред.) — Францией и Германией, особенно Германией. Речь идет о ревизии минских соглашений, попытки ревизий начались сразу после их подписания", — сказал Затулин.

Все происходящее надо рассматривать комплексно с наступлением на Украине на русский язык, ударами по оппозиции, преследованием инакомыслящих, закрытием телеканалов, отметил депутат Госдумы.

"Это дипломатическая подготовка военной провокации, которой должны всколыхнуть поддержку Украины и добиться своего путем принуждения Донецка и Луганска и России… к капитуляции", — считает он.

"План страдает многими изъянами… Я думаю, Россия наложит вето на эти рассуждения (Кравчука), вот и все", — сказал Затулин.

Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.