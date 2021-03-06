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Москва

Максим Орешкин заразился коронавирусом 

ТАСС 1 час назад
Помощник президента России Орешкин заразился COVID
Фото: РИА Новости
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что помощник президента РФ Максим Орешкин заразился коронавирусом, и пожелал ему скорейшего выздоровления.
На совещании по вопросу социально-экономического развития Кузбасса Мишустин, выражая благодарность высокопоставленным чиновникам за их работу по подготовке соответствующей программы, отметил, что Орешкин "очень много работал, чтобы эта программа случилась".

"К сожалению, он заболел коронавирусом. Хочу, пользуясь случаем, ему передать пожелания здоровья. Он с нами на связи здесь", — сказал премьер.

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Политика , Михаил Мишустин , Максим Орешкин
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