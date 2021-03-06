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Путин поручил определить орган по социальной защите семьи и детей 

РИА Новости 1 час назад
Путин поручил определить орган по соцзащите семьи и детей
Фото: РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину до 1 июля определить, какой федеральный орган исполнительной власти будет заниматься вопросами защиты семьи и детей, сообщается на сайте Кремля.

"Правительству РФ: рассмотреть вопрос об определении федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере защиты семьи и детей, опеки и попечительства, по разработке мер социальной поддержки семей с детьми, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по профилактике семейного неблагополучия, и представить соответствующие предложения", — говорится в тексте поручения.

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Политика , Владимир Путин , Правительство РФ
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