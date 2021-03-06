Премьер Словакии отказался возвращать «Спутник V» Москве

«Она необходима для спасения жизней», — написал Игорь Матович у себя в Facebook.
Он отметил, что местные политики «кричали о гибридной войне и геополитическом оружии России», когда вакцина прибыла в страну, однако замолчали, когда Москва предложила вернуть препарат обратно.
«По правде говоря, я никогда и не позволил бы вернуть вакцину назад. Мы крепкая часть ЕС, но я не могу отказаться от спасения нашего народа с помощью качественной вакцины, потому что она сделана в России… Я не убийца», — подчеркнул премьер.
Первая партия «Спутника V» была доставлена в понедельник из Москвы в город Кошице.
Накануне «Спутник V» поднялся на второе место среди вакцин по числу одобривших стран. По этому показателю российский препарат обогнал вакцину от американской компании Pfizer. Первое место в мире по количеству одобрений в настоящее время занимает вакцина AstraZeneca.