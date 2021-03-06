Премьер Словакии отказался возвращать «Спутник V» Москве

«По правде говоря, я никогда и не позволил бы вернуть вакцину назад. Мы крепкая часть ЕС, но я не могу отказаться от спасения нашего народа с помощью качественной вакцины, потому что она сделана в России… Я не убийца», — подчеркнул премьер.