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Премьер Словакии отказался возвращать «Спутник V» России 

Говорит Москва и ещё 26 28 минут назад
Премьер Словакии отказался возвращать «Спутник V» Москве
Фото: © Пресс-служба правительства Словакии

«Она необходима для спасения жизней», — написал Игорь Матович у себя в Facebook.

Он отметил, что местные политики «кричали о гибридной войне и геополитическом оружии России», когда вакцина прибыла в страну, однако замолчали, когда Москва предложила вернуть препарат обратно.

«По правде говоря, я никогда и не позволил бы вернуть вакцину назад. Мы крепкая часть ЕС, но я не могу отказаться от спасения нашего народа с помощью качественной вакцины, потому что она сделана в России… Я не убийца», — подчеркнул премьер.

Первая партия «Спутника V» была доставлена в понедельник из Москвы в город Кошице.
Накануне «Спутник V» поднялся на второе место среди вакцин по числу одобривших стран. По этому показателю российский препарат обогнал вакцину от американской компании Pfizer. Первое место в мире по количеству одобрений в настоящее время занимает вакцина AstraZeneca.
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Политика , ЕС , Pfizer
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