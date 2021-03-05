Норвегия присоединилась к санкциям ЕС по Навальному

"Норвегия присоединяется к решению ЕС и введет меры, идентичные санкциям ЕС", — говорится в ответе на запрос РИА Новости о позиции Норвегии по санкциям ЕС в отношении России.

В МИД не уточнили, какие именно это меры.

Евросоюз во вторник впервые ввел санкции в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека против четырех граждан России за арест Алексея Навального. США вслед за ЕС заявили о введении против РФ санкций. В список попали 14 организаций с формулировкой "за производство биологического и химического оружия". Кроме того, американские санкции направлены против конкретных лиц и организаций, будут включать экспортные и визовые ограничения.