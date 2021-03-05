Норвегия присоединилась к санкциям ЕС по Навальному

Норвегия присоединяется к санкциям, введенным ЕС по делу Алексея Навального, и примет идентичные меры, сообщили РИА Новости в пресс-службе МИД королевства.
"Норвегия присоединяется к решению ЕС и введет меры, идентичные санкциям ЕС", — говорится в ответе на запрос РИА Новости о позиции Норвегии по санкциям ЕС в отношении России.
В МИД не уточнили, какие именно это меры.
Евросоюз во вторник впервые ввел санкции в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека против четырех граждан России за арест Алексея Навального. США вслед за ЕС заявили о введении против РФ санкций. В список попали 14 организаций с формулировкой "за производство биологического и химического оружия". Кроме того, американские санкции направлены против конкретных лиц и организаций, будут включать экспортные и визовые ограничения.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Москва однозначно отреагирует на возможные санкции США против России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле уверены, что политика санкций против РФ не достигает цели.