Кремль анонсировал важное совещание Путина по экономике 

«Будет достаточно важное совещание по экономике, детали сообщим своевременно», — пояснил Песков, не уточнив, кто именно будет присутствовать на встрече.

Также представитель Кремля отметил, что на следующей неделе у президента запланирован телемост с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом и встреча

с правительством, «с профильным вопросом и с открытой оперативной частью».

Как писал «Рамблер», в январе 2021 года в России рост цен на продукты стал максимальным за последние пять лет. Аналитики компании FinExpertiza подсчитали, что потребительские цены на продукты в январе 2021-го выросли на семь процентов к январю 2020-го, опередив инфляцию.