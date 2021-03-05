Кремль анонсировал важное совещание Путина по экономике 

Президент России Владимир Путин проведет на следующей неделе «достаточно важное» совещание по экономике. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.
«Будет достаточно важное совещание по экономике, детали сообщим своевременно», — пояснил Песков, не уточнив, кто именно будет присутствовать на встрече.
Также представитель Кремля отметил, что на следующей неделе у президента запланирован телемост с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом и встреча
с правительством, «с профильным вопросом и с открытой оперативной частью».
Как писал «Рамблер», в январе 2021 года в России рост цен на продукты стал максимальным за последние пять лет. Аналитики компании FinExpertiza подсчитали, что потребительские цены на продукты в январе 2021-го выросли на семь процентов к январю 2020-го, опередив инфляцию.