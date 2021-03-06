Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Песков ответил на сообщения о новом повышении пенсионного возраста 

Lenta.ru и ещё 7 13 минут назад
Кремль опроверг сообщения о повышении пенсионного возраста
Фото: РИА Новости
Сообщения о готовящемся новом повышении пенсионного возраста в России являются ошибочными. Таким образом прокомментировал соответствующие сведения пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».
По словам представителя Кремля, утверждение депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина ошибочно.
Ранее парламентарий заявил, что в 2022 году будет выдвинуто предложение о повышении пенсионного возраста. Рашкин объяснил это тем, что предыдущее повышение не помогло устранить дефицит бюджета Пенсионного фонда.
Ранее в правительстве отвергли законопроект сенатора Василия Иконникова о снижении возраста выхода на страховую пенсию по старости. В документе предлагается внести изменения в пенсионное законодательство, снизив возраст выхода на страховую пенсию по старости с 65 лет до 61 года для мужчин и с 60 до 56 лет для женщин.
В России с 1 января 2019 года началась пенсионная реформа, в рамках которой постепенно увеличивается возраст выхода на пенсию. К 2028 году он поднимется до 60 лет для женщин и до 65 лет для мужчин. До конца 2018 года женщины выходили на пенсию в 55 лет, а мужчины в 60 лет.
Видео дня. Андрей Малахов сдал продажных звёзд, раскрыл их гонорары и рассказал, как они попадают в рабство
Последние новости
Премьер Словакии отреагировал на призывы отказаться от российской вакцины Премьер Словакии отреагировал на призывы отказаться от российской вакцины Россия и Франция тайно выслали дипломатов Россия и Франция тайно выслали дипломатов Эксперт призвал удалить со смартфона одно очень опасное приложение Эксперт призвал удалить со смартфона одно очень опасное приложение
Комментарии 22
Политика , Дмитрий Песков , Василий Иконников , Валерий Рашкин , Госдума , КПРФ , Интерфакс , Китай , Пекин
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Тренировку самой сексуальной атлетки с футболистом сняли на видео
06:05
Тренировку самой сексуальной атлетки с футболистом сняли на видео
В мире Общество
Последствия схода цистерн с нефтью под Хабаровском попали на видео
00:26
Последствия схода цистерн с нефтью под Хабаровском попали на видео
Происшествия
Появилось видео жесткого задержания россиянина без маски в ТЦ
01:45
Появилось видео жесткого задержания россиянина без маски в ТЦ
Происшествия
Мужчина в плавках вышел с цветами из холодного моря в Сочи и попал на видео
00:11
Мужчина в плавках вышел с цветами из холодного моря в Сочи и попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео столкновения Lamborghini и Jaguar в Сестрорецке
00:13
Опубликовано видео столкновения Lamborghini и Jaguar в Сестрорецке
Происшествия
Спасение осла с помощью вертолета сняли на видео
01:11
Спасение осла с помощью вертолета сняли на видео
В мире Общество
Опубликовано видео последствий лавины возле школы на Камчатке
00:12
Опубликовано видео последствий лавины возле школы на Камчатке
Происшествия
Инспекторы ГИБДД поймали набитую редкими попугаями машину и сняли на видео
00:45
Инспекторы ГИБДД поймали набитую редкими попугаями машину и сняли на видео
Общество
Опубликовано видео с места взрыва с 20 жертвами в Сомали
00:24
Опубликовано видео с места взрыва с 20 жертвами в Сомали
В мире Происшествия
Лыжник прокатился с малолетним ребенком в коляске и попал на видео
00:41
Лыжник прокатился с малолетним ребенком в коляске и попал на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение