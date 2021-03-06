Кремль опроверг сообщения о повышении пенсионного возраста

Сообщения о готовящемся новом повышении пенсионного возраста в России являются ошибочными. Таким образом прокомментировал соответствующие сведения пресс-секретарь президента Дмитрий Песков , передает «Интерфакс»

Ранее парламентарий заявил, что в 2022 году будет выдвинуто предложение о повышении пенсионного возраста. Рашкин объяснил это тем, что предыдущее повышение не помогло устранить дефицит бюджета Пенсионного фонда.

Ранее в правительстве отвергли законопроект сенатора Василия Иконникова о снижении возраста выхода на страховую пенсию по старости. В документе предлагается внести изменения в пенсионное законодательство, снизив возраст выхода на страховую пенсию по старости с 65 лет до 61 года для мужчин и с 60 до 56 лет для женщин.

В России с 1 января 2019 года началась пенсионная реформа, в рамках которой постепенно увеличивается возраст выхода на пенсию. К 2028 году он поднимется до 60 лет для женщин и до 65 лет для мужчин. До конца 2018 года женщины выходили на пенсию в 55 лет, а мужчины в 60 лет.