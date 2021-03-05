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Москва

Раскрыта роль олигархов в победе Ельцина на выборах 

Газета.Ru 1 час назад
Раскрыта роль олигархов в победе Ельцина на выборах
Фото: РИА Новости
Политтехнолог Глеб Павловский рассказал о роли олигархов в победе бывшего президента России Бориса Ельцина на выборах 1996 года, передает "Лента.ру". По его словам, стать первым руководителем Российской Федерации Ельцину помогли миллионеры во главе с Борисом Березовским, которые финансировали кампанию политика.
Политтехнолог отметил, что без их денег не было бы никакой победы. Павловский добавил, что сам входил в первую двадцатку этих финансистов.

"Вторая десятка — это группа [Анатолия] Чубайса, в которую я входил. Вот так примерно это выглядело", — рассказал он, добавив, что в ходе кампании отвечал за центральную и региональную прессу.

Президентские выборы 1996 года стали единственными в России, где для определения будущего президента потребовалось два тура. Они прошли 16 июня и 3 июля. Основными конкурентами тогда были Борис Ельцин и лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Во втором туре Ельцин получил 53,82% голосов, Зюганов — 40,31%.
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Политика , Геннадий Зюганов , Глеб Павловский , Борис Ельцин , Борис Березовский , КПРФ , Lenta.ru
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