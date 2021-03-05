Кадыров: в убийстве Немцова много связано с Украиной

Как сообщал «Рамблер», оппозиционный политик Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в центре столицы. В июле 2017 года пять исполнителей убийства были осуждены на сроки от 11 до 20 лет.

Рамзан Кадыров отверг предположения СМИ о том, что к убийству Немцова могут быть причастны депутат Госдумы Адам Делимханов и сенатор Сулейман Геремеев , и обратил внимание не на «чеченский», а на «украинский» след.

«Почему в этом деле так часто фигурирует Украина? Причем, она появляется во всех самых важных эпизодах и событиях, связанных с преступлением. В ту ночь с Немцовым была его спутница — украинка. Пистолет, из которого стреляли, тоже, как сообщается, был завезен из Украины, убийца прятался там же. И по некоторым источникам, в той же стране был завербован», — заявил он.

Главу Чечни также насторожило и поведение спутницы Немцова Анны Дурицкой , которая, по его мнению, не уделила внимания лежащему на земле политику, не попыталась привести его в чувство, а впоследствии «и вовсе сбежала на Украину». ⠀

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«Сразу же после убийства она почему-то как по указке подошла к стоящему рядом автомобилю-мусороуборщику. Казалось бы, какое отношение эта техника имеет к произошедшему? Уж не по той ли причине, что в ней находились потенциальные убийцы, которых она знала? А если это не так, то о чем она с ними беседовала в течение 5 минут?» — заинтересовался глава региона.

Кадыров высказал мнение, что «Немцова использовали в своей грязной политической игре определенные западные службы» и сейчас «на его крови» они же стараются расшатать ситуацию в стране.