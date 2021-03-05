Кадыров: в убийстве Немцова много связано с Украиной

В деле об убийстве политика Бориса Немцова много деталей связано с Украиной, которые почему-то игнорируются СМИ, ищущими «чеченский след». Об этом написал в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.
Как сообщал «Рамблер», оппозиционный политик Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в центре столицы. В июле 2017 года пять исполнителей убийства были осуждены на сроки от 11 до 20 лет.
Рамзан Кадыров отверг предположения СМИ о том, что к убийству Немцова могут быть причастны депутат Госдумы Адам Делимханов и сенатор Сулейман Геремеев, и обратил внимание не на «чеченский», а на «украинский» след.
«Почему в этом деле так часто фигурирует Украина? Причем, она появляется во всех самых важных эпизодах и событиях, связанных с преступлением. В ту ночь с Немцовым была его спутница — украинка. Пистолет, из которого стреляли, тоже, как сообщается, был завезен из Украины, убийца прятался там же. И по некоторым источникам, в той же стране был завербован», — заявил он.
Главу Чечни также насторожило и поведение спутницы Немцова Анны Дурицкой, которая, по его мнению, не уделила внимания лежащему на земле политику, не попыталась привести его в чувство, а впоследствии «и вовсе сбежала на Украину». ⠀
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«Сразу же после убийства она почему-то как по указке подошла к стоящему рядом автомобилю-мусороуборщику. Казалось бы, какое отношение эта техника имеет к произошедшему? Уж не по той ли причине, что в ней находились потенциальные убийцы, которых она знала? А если это не так, то о чем она с ними беседовала в течение 5 минут?» — заинтересовался глава региона.
Кадыров высказал мнение, что «Немцова использовали в своей грязной политической игре определенные западные службы» и сейчас «на его крови» они же стараются расшатать ситуацию в стране.
Ранее подруга Бориса Немцова Анна Дурицкая рассказала в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, что не видела стрелявших, очень испугалась и бросилась за помощью к водителю снегоуборочной машины. Но тот спокойно и молча курил, не реагируя на убийство человека. Тогда она вернулась к Немцову и сама вызвала полицию и скорую помощь, при этом возле тела политика «находился какой-то парень, который рассматривал его телефон, документы».