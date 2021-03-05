«Ни у кого нет права учить нас, как жить». Посол РФ Антонов о претензиях США

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По его словам, Россия отвергает претензии США по правам человека.

«Особенно неприемлемыми считаем претензии по правочеловеческой проблематике. Ни у кого нет права учить нас, как жить», — пояснил Антонов.

«При этом любые наши контраргументы, обращения за получением фактологической информации отметаются без внятного объяснения. Затем американские власти, не удосужившись предъявить доказательства, вводят против России очередные санкции», — добавил он.

Антонов отметил, что Россия считает категорически неприемлемыми абсурдные призывы об «освобождении» Навального. В международной практике это называется «вмешательством во внутренние дела суверенного государства», напомнил российский посол.