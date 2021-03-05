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Москва

Посол Антонов призвал США прекратить грозить санкциями 

Газета.Ru 13 минут назад
Посол Антонов призвал США прекратить грозить санкциями
Фото: Григорий Сысоев/РИА «Новости»
Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Москва "не закрывает глаза на накопившиеся проблемы" в отношениях с Вашингтоном и готова их обсуждать, однако необходимо перестать грозить санкциями, передает РИА "Новости".

"Надо прекращать угрожать санкциями, решить вопросы российской дипломатической собственности, восстановить деятельность генконсульств, вернув нам возможность работать с соотечественниками, оставшимися без нашей опеки на Западном побережье США", — сказал Антонов.

2 марта Евросоюз и США ввели санкции против России из-за инцидента с Алексеем Навальным. Позже Минторг Соединенных Штатов опубликовал список организаций, попавших под санкционные меры.
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Политика , Алексей Навальный , Анатолий Антонов , ЕС , РИА Новости , Москва , США
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