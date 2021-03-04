Президент России Владимир Путин пошутил про "еще один дворец" в ходе встречи с участниками общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе".

Так, во время встречи на связь с президентом вышла девушка из Ленинградской области , которая рассказала, что находится в двух километрах от Стрельни (место, где находится "Дворец конгрессов" Управления делами Президента Российской Федерации).

"Ну, отлично. Выглядит как еще один дворец, так что приеду. Только мне его не переписывайте", — пошутил Путин.

Ранее команда Навального опубликовала фильм, в котором утверждается, что президент построил на Черноморском побережье дворец за 100 миллиардов рублей. Путин, в свою очередь заявлял, что ни ему, ни его родственникам не принадлежит ничего из указанного в материале.