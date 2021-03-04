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Москва

Путин пошутил про «еще один дворец» 

РИА Новости 47 минут назад
Президент России Владимир Путин пошутил про "еще один дворец" в ходе встречи с участниками общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе".
Так, во время встречи на связь с президентом вышла девушка из Ленинградской области, которая рассказала, что находится в двух километрах от Стрельни (место, где находится "Дворец конгрессов" Управления делами Президента Российской Федерации).

"Ну, отлично. Выглядит как еще один дворец, так что приеду. Только мне его не переписывайте", — пошутил Путин.

Ранее команда Навального опубликовала фильм, в котором утверждается, что президент построил на Черноморском побережье дворец за 100 миллиардов рублей. Путин, в свою очередь заявлял, что ни ему, ни его родственникам не принадлежит ничего из указанного в материале.
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Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков также указывал, что эта тема была вброшена еще года три-четыре назад.
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Политика , Видео , Дмитрий Песков , Владимир Путин , Роснефть
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