Путин поддержал участие волонтеров в политике

"По поводу того, чтобы волонтеры принимали больше участия в политической жизни, — я за", — отметил глава государства. "Предложение отличное", — добавил президент.
"В волонтерское движение входят люди разных взглядов и убеждений, поэтому они, попадая в политические структуры, будут носителями разных подходов к решению определенных проблем, перед которыми стоит страна или регион", — пояснил он. "Нужно давать возможность людям разных взглядов и разных убеждений оказаться во власти для того, чтобы в ходе открытой, честной, но не деструктивной борьбы мнений находить наиболее приемлемые решения для того, чтобы страна шла вперед", — добавил Путин.
"Переговорю и с руководством "Единой России" и готов переговорить с руководителями других наших ведущих политических сил из разных спектров для того, чтобы они обратили на это внимание", — пообещал Путин.
Неравнодушие и активность
"Будучи депутатом с определенным стажем, я считаю, что во всех органах власти у нас, на всех уровнях власти должно быть больше активных волонтеров. И в Государственной думе, и в законодательных собраниях субъектов Федерации", — сказал он.