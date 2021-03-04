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Москва

Путин поддерживает более активное участие волонтеров в политике 

ТАСС и ещё 7 1 час назад
Путин поддержал участие волонтеров в политике
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин считает, что волонтеры должны играть более активную роль в политической жизни страны. Такое мнение он выразил в четверг на встрече с участниками акции "Мы вместе".

"По поводу того, чтобы волонтеры принимали больше участия в политической жизни, — я за", — отметил глава государства. "Предложение отличное", — добавил президент.

"В волонтерское движение входят люди разных взглядов и убеждений, поэтому они, попадая в политические структуры, будут носителями разных подходов к решению определенных проблем, перед которыми стоит страна или регион", — пояснил он. "Нужно давать возможность людям разных взглядов и разных убеждений оказаться во власти для того, чтобы в ходе открытой, честной, но не деструктивной борьбы мнений находить наиболее приемлемые решения для того, чтобы страна шла вперед", — добавил Путин.

Он напомнил, что в 2021 году пройдут выборы в Госдуму и региональные парламенты.

"Переговорю и с руководством "Единой России" и готов переговорить с руководителями других наших ведущих политических сил из разных спектров для того, чтобы они обратили на это внимание", — пообещал Путин.

Президент добавил, что сущность волонтерства, которое зародилось в России намного раньше, проявилась особенно ярко в период пандемии, когда пришлось бороться буквально за жизни людей.

Неравнодушие и активность

Эту тему в ходе встречи поднял Владимир Самокиш, депутат думы Томска, волонтер акции "Мы вместе". По его словам волонтеры стали "открытие последнего года".

"Будучи депутатом с определенным стажем, я считаю, что во всех органах власти у нас, на всех уровнях власти должно быть больше активных волонтеров. И в Государственной думе, и в законодательных собраниях субъектов Федерации", — сказал он.

По мнению Самокиша, неравнодушие и активная позиция волонтеров позволит им быть полезными и эффективными во власти.
Депутат также "от всего волонтерского сообщества Томской области" выразил благодарность главе государства за то, что он постоянно уделяет внимание вопросам волонтерства.
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Комментарии
Политика , Владимир Путин , Владимир Самокиш , Единая Россия , Госдума
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