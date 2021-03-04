В Госдуме предложили дарить женщинам 13-ю зарплату на 8 марта 

Партия «Коммунисты России» выступила с инициативой обязать работодателей выплачивать женщинам 13-ю зарплату в честь праздника 8 марта. Об этом РИА Новости заявил председатель ЦК партии Максим Сурайкин

Он отметил, что соответствующее предложение уже направлено в Госдуму

«Предлагаем законодателю обязать работодателя любой формы собственности выплачивать наемным работникам-женщинам 13-ю зарплату ежегодно накануне 8 марта как меру социальной поддержки трудящихся женщин», — пояснил Сурайкин.

Парламентарий напомнил, что в среднем женщины в России получают меньше мужчин, и при этом сегодня праздник 8 марта часто игнорируется работодателями. Сурайкин подчеркнул, что если инициатива партии будет одобрена, то Россия станет первой страной в мире, где женщины получать подарочные как меру поддержки.

Для мужчин тоже можно предусмотреть аналогичную меру социальной поддержки к 23 февраля, отметил он.