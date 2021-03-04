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В Госдуме предложили дарить женщинам 13-ю зарплату на 8 марта 

Алиса Селезнёва 23 минуты назад
В Госдуме предложили дарить женщинам 13-ю зарплату на 8 марта
Фото: ТАСС
Партия «Коммунисты России» выступила с инициативой обязать работодателей выплачивать женщинам 13-ю зарплату в честь праздника 8 марта. Об этом РИА Новости заявил председатель ЦК партии Максим Сурайкин.
Он отметил, что соответствующее предложение уже направлено в Госдуму.

«Предлагаем законодателю обязать работодателя любой формы собственности выплачивать наемным работникам-женщинам 13-ю зарплату ежегодно накануне 8 марта как меру социальной поддержки трудящихся женщин», — пояснил Сурайкин.

Парламентарий напомнил, что в среднем женщины в России получают меньше мужчин, и при этом сегодня праздник 8 марта часто игнорируется работодателями. Сурайкин подчеркнул, что если инициатива партии будет одобрена, то Россия станет первой страной в мире, где женщины получать подарочные как меру поддержки.
Для мужчин тоже можно предусмотреть аналогичную меру социальной поддержки к 23 февраля, отметил он.
«Рамблер» писал, что ранее президент ассоциации «Теплицы России» Алексей Ситников предупредил российских мужчин о возможном подорожании цветов к 8 марта на 35–40% из-за проблем с импортными поставками. Однако таможенники опровергли эту информацию. По их данным, дефицита нет, цветы поступают в Россию в огромных количествах.
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Комментарии 6
Политика , Алексей Ситников , Максим Сурайкин , Госдума , РИА Новости
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