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Москва

Мишустин уволил замглавы Роспечати 

Газета.Ru 44 минуты назад
Мишустин уволил замглавы Роспечати
Фото: ТАСС
Премьер-министр России Михаил Мишустин отстранил от должности заместителя главы Роспечати Владимира Григорьева. Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В распоряжении указывается, что данное решение было принято в связи с упразднением Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Кроме того, со своего поста был уволен и замглавы Роспечати Илья Лазарев.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении Роспечати и Россвязи. После этого по распоряжению Мишустина в отставку был отправлен глава Россвязи Олег Духовницкий.
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Политика , Владимир Григорьев , Михаил Мишустин , Владимир Путин , Олег Духовницкий , Россвязь , Роспечать
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