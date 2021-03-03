Песков возмутился заявлениями США о связи ФСБ и «отравления» Навального 

Представитель Кремля отреагировал на соответствующее заявление американской стороны. Пресс-секретарь также считает новые санкции против России вмешательством во внутренние дела государства.
«В качестве повода для этих рестрикций было озвучено дело берлинского пациента, при этом американские коллеги с большой долей вероятности утверждают, что якобы имело место быть отравление, и за отравлением стоит ФСБ. Это возмутительно», — сказал Дмитрий Песков.
США должны были предоставить доказательства, прежде чем выдвигать обвинения. Однако Соединенные Штаты специально скрывают реальные основания «берлинской истории», убежден представитель Кремля.