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Москва

Песков возмутился заявлениями США о связи ФСБ и «отравления» Навального 

Слово и Дело 18 минут назад
Песков возмутился заявлениями США о связи ФСБ и «отравления» Навального
Фото: РИА Новости
Представитель Кремля отреагировал на соответствующее заявление американской стороны. Пресс-секретарь также считает новые санкции против России вмешательством во внутренние дела государства.

«В качестве повода для этих рестрикций было озвучено дело берлинского пациента, при этом американские коллеги с большой долей вероятности утверждают, что якобы имело место быть отравление, и за отравлением стоит ФСБ. Это возмутительно», — сказал Дмитрий Песков.

США должны были предоставить доказательства, прежде чем выдвигать обвинения. Однако Соединенные Штаты специально скрывают реальные основания «берлинской истории», убежден представитель Кремля.
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Политика , Дмитрий Песков , ФСБ , США
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