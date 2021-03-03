Открылось 500-е заседание Совета Федерации

"Уважаемые сенаторы, сегодня у нас пятисотое заседание Совета Федерации. Я всех вас искренне поздравляю с этой круглой датой. В связи с юбилеем государственный Гимн Российской Федерации прозвучит в исполнении легендарного хора Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова", — сказала Матвиенко, открывая заседание.