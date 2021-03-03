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Москва

Открылось пятисотое заседание Совфеда 

ТАСС 31 минуту назад
Открылось 500-е заседание Совета Федерации
Фото: ТАСС
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила сенаторов с юбилейным пятисотым заседанием верхней палаты, которое открыл Академический ансамбль песни и пляски Российской армии им. А. В. Александрова.

"Уважаемые сенаторы, сегодня у нас пятисотое заседание Совета Федерации. Я всех вас искренне поздравляю с этой круглой датой. В связи с юбилеем государственный Гимн Российской Федерации прозвучит в исполнении легендарного хора Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова", — сказала Матвиенко, открывая заседание.

Она также добавила, что президент РФ Владимир Путин попросил передать сенаторам поздравление с юбилейным заседанием.
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Политика , Валентина Матвиенко , Владимир Путин , Совет Федерации
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