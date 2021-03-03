Посол заявил о желании Запада «оторвать» Минск от Москвы

В эфире телеканала «Беларусь 1» Мезенцев рассказал, что политическая интеграция РФ и Белоруссии являются важнейшим фактором, с которым Запад не может согласиться.

Западу нужно делать все, чтобы оторвать Беларусь от России. И примеров даже на наших глазах тому, к сожалению, огромное множество, — сообщил дипломат.

Мезенцев полагает, что Западу было бы логично пригласить страны к диалогу, дабы снизить напряжение, но в результате, напротив, на первый план выходят угрозы и упрёки. При этом дипломат подчеркнул, что навязывание модели, при которой страны бывшего СССР будут соглашаться с курсом Запада под угрозой санкций, является тупиковым вариантом.

Как пример такой модели российский посол привёл осеннее поручение Конгресса США , где госсекретарь и Агентство национальной безопасности должны были представить, какие угрозы несёт Россия для суверенитета и независимости Белоруссии. В числе прочего, предполагалось рассмотрение вопроса о санкциях против ряда должностных лиц Белоруссии и Союзного государства, независимо от их гражданства.