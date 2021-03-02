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Москва

МИД России отреагировал на новые санкции США 

RT на русском и ещё 4 41 минуту назад
МИД в ответ на санкции посоветовал США не играть с огнем
Фото: ТАСС
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала новые антироссийские санкции, введённые США вслед за Евросоюзом.

«Абсурдность торжествует, когда поводом для введения санкций объявляется намеренно устроенная провокация с якобы «отравлением» А. Навального некими «боевыми химикатами». Всё это — лишь повод для продолжения неприкрытого вмешательства в наши внутренние дела. Мириться с этим не намерены. Реагировать будем, исходя из принципа взаимности, не обязательно симметрично», — говорится в заявлении.

Инициатором санкций против России стал Боррель
Захарова отметила, что «вместо того, чтобы втягиваться в новый виток конфронтации, США стоило бы озаботиться честным выполнением своих обязательств, например, по уничтожению химического оружия, которого у России с 2017 года попросту нет».

«Расчёты навязать что-либо России путём санкционного или иного прессинга проваливались в прошлом, провалятся и теперь. Если США не готовы к равноправному диалогу на разумной основе, это их выбор. Независимо от американских «санкционных пристрастий» продолжим последовательно и решительно отстаивать национальные интересы, давая отпор любой агрессии. Призываем коллег не играть с огнём», — отмечается в сообщении.

2 марта Европейский союз ввёл новые санкции против России из-за ситуации с Алексеем Навальным. В этот же день Соединённые Штаты тоже объявили о новых санкциях в отношении Москвы.
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Политика , Алексей Навальный , Мария Захарова , МИД , ЕС , США
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