МИД в ответ на санкции посоветовал США не играть с огнем

«Абсурдность торжествует, когда поводом для введения санкций объявляется намеренно устроенная провокация с якобы «отравлением» А. Навального некими «боевыми химикатами». Всё это — лишь повод для продолжения неприкрытого вмешательства в наши внутренние дела. Мириться с этим не намерены. Реагировать будем, исходя из принципа взаимности, не обязательно симметрично», — говорится в заявлении.
«Расчёты навязать что-либо России путём санкционного или иного прессинга проваливались в прошлом, провалятся и теперь. Если США не готовы к равноправному диалогу на разумной основе, это их выбор. Независимо от американских «санкционных пристрастий» продолжим последовательно и решительно отстаивать национальные интересы, давая отпор любой агрессии. Призываем коллег не играть с огнём», — отмечается в сообщении.