МИД в ответ на санкции посоветовал США не играть с огнем

«Абсурдность торжествует, когда поводом для введения санкций объявляется намеренно устроенная провокация с якобы «отравлением» А. Навального некими «боевыми химикатами». Всё это — лишь повод для продолжения неприкрытого вмешательства в наши внутренние дела. Мириться с этим не намерены. Реагировать будем, исходя из принципа взаимности, не обязательно симметрично», — говорится в заявлении.