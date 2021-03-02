Петров и Боширов попали под санкции США

«Сегодня госдепартамент внес в список санкций ФБС, ГосНИИОХТ, 27-й научный центр Минобороны, 33-й центральный НИИ Минобороны, ГРУ и офицеры ГРУ Александр Евгеньевич Мишкин и Анатолий Владимирович Чепига внесены в список санкций по… исполнительному указу 13382 за участие или попытку участия в действиях или транзакциях, которые могли материально способствовать или создавали риск распространения оружия массового поражения или средств его доставки», — цитирует сообщение американского минфина РИА «Новости».