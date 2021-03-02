Петров и Боширов попали под санкции США

США добавили в санкции по Алексею Навальному против России российских граждан Александра Мишкина и Анатолия Чепигу, против них уже действуют санкции по делу Скрипалей.
«Сегодня госдепартамент внес в список санкций ФБС, ГосНИИОХТ, 27-й научный центр Минобороны, 33-й центральный НИИ Минобороны, ГРУ и офицеры ГРУ Александр Евгеньевич Мишкин и Анатолий Владимирович Чепига внесены в список санкций по… исполнительному указу 13382 за участие или попытку участия в действиях или транзакциях, которые могли материально способствовать или создавали риск распространения оружия массового поражения или средств его доставки», — цитирует сообщение американского минфина РИА «Новости».
Отмечается, что санкции вводятся параллельно с ЕС, формально режим санкций против указанных лиц не изменился.
Напомним, во вторник Евросоюз ввел санкции против «высокопоставленных должностных лиц» России из-за ситуации вокруг Навального. Санкции распространяются на генпрокурора Игоря Краснова, главу Следственного комитета Александра Бастрыкина, главу ФСИН Александра Калашникова и главу Росгвардии Виктора Золотова.
Следом санкции против семи российских чиновников из-за ситуации с арестом Навального ввели США. Также Вашингтон ужесточил ограничения на экспорт в Россию.
Напомним, 4 марта 2018 года Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском городе Солсбери. Лондон сразу же обвинил в отравлении Россию. Позже были названы имена подозреваемых: ими якобы являются Руслан Боширов (Анатолий Чепига) и Александр Петров (Александр Мишкин).