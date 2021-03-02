Инициатором санкций против России стал Боррель

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Санкции Евросоюза против России из-за ареста оппозиционера Алексея Навального были введены по предложению верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля. Об этом заявил сам глава евродипломатии, передает РИА Новости.

Боррель на выступлении в Европарламенте 9 февраля заявил, что намерен воспользоваться своим правом инициативы в качестве главы евродипломатии и предложить новые санкции против России. Дипломат отметил, что РФ «не стала современной демократией» и «не оправдала ожиданий».

Кроме того, США также ввели санкции из-за ситуации с Навальным в отношении семи «высокопоставленных представителей властей» и 14 организаций.