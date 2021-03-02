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Москва

Боррель заявил, что новые антироссийские санкции ЕС введены по его предложению 

Национальная Служба Новостей 24 минуты назад
Инициатором санкций против России стал Боррель
Фото: Reuters
Санкции Евросоюза против России из-за ареста оппозиционера Алексея Навального были введены по предложению верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля. Об этом заявил сам глава евродипломатии, передает РИА Новости.
Боррель на выступлении в Европарламенте 9 февраля заявил, что намерен воспользоваться своим правом инициативы в качестве главы евродипломатии и предложить новые санкции против России. Дипломат отметил, что РФ «не стала современной демократией» и «не оправдала ожиданий».
Ранее ЕС ввел ограничения в отношении россиян, причастных к аресту Навального. В санкционный список попали главы ФСИН и Следственного комитета Александр Калашников и Александр Бастрыкин, командующий Росгвардией Виктор Золотов и генпрокурор РФ Игорь Краснов.
Кроме того, США также ввели санкции из-за ситуации с Навальным в отношении семи «высокопоставленных представителей властей» и 14 организаций.
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Комментарии 7
Политика , В мире , Александр Калашников , Александр Бастрыкин , Алексей Навальный , Виктор Золотов , Игорь Краснов , Росгвардия , ЕС , Европарламент , СКР , ФСИН , РИА Новости
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