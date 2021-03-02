Путин поиронизировал над замерзающим Техасом 

Президент РФ Владимир Путин высказался об аномальном холоде, пришедшем на юг США. По его словам, отогревать экологичные ветряные электростанции в Техасе пришлось способами, «далёкими от защиты природы».
Отогревать ветряные мельницы пришлось способами, которые далеки от защиты природы, — цитирует РИА Новости Путина.
Ранее губернатор Техаса Грег Эббот заявил, что «зелёное соглашение» станет для Америки смертельно опасной сделкой. По его словам, Техасу повезло, что в штате есть газ, нефть и атомные станции, так как ветряные мачты и солнечные батареи отключились в одночасье, а они составляют 10% в энергопортфеле штата.