Лавров раскритиковал ковид-паспорта в ЕС

"Получается, эта задумка противоречит правилам демократии, потому что есть решение в странах Евросоюза о том, что вакцинация добровольна. Если будет введен "ковидный паспорт", то это будет противоречить принципу добровольности, — сказал он. — Значит, людей будут заставлять насильно, если люди, конечно, хотят перемещаться, а в Европе без перемещения между странами — членами Евросоюза едва ли население может представить себе свою жизнь".