Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Лавров прокомментировал введение на территории ЕС паспортов вакцинации 

ТАСС 20 минут назад
Лавров раскритиковал ковид-паспорта в ЕС
Фото: ТАСС
Введение "ковидных паспортов" на территории Евросоюза означает насильную вакцинацию, что противоречит принципу добровольности. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Получается, эта задумка противоречит правилам демократии, потому что есть решение в странах Евросоюза о том, что вакцинация добровольна. Если будет введен "ковидный паспорт", то это будет противоречить принципу добровольности, — сказал он. — Значит, людей будут заставлять насильно, если люди, конечно, хотят перемещаться, а в Европе без перемещения между странами — членами Евросоюза едва ли население может представить себе свою жизнь".

Россия проинформировала ЕС о том, что решение по введению паспортов вакцинации в Европе не должно дискриминировать российских граждан, добавил Лавров.
Видео дня. За кого вышла замуж актриса Екатерина Шпица
ТАСС: последние новости
Мишустин назвал важной работой организацию бесплатного горячего питания в школах Мишустин назвал важной работой организацию бесплатного горячего питания в школах Байден заявил, что США никогда не признают Крым российским Байден заявил, что США никогда не признают Крым российским CNN узнал о планах США ввести на этой неделе санкции против РФ из-за ситуации с Навальным CNN узнал о планах США ввести на этой неделе санкции против РФ из-за ситуации с Навальным
Политика , Сергей Лавров , ЕС
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Опубликовано видео ракетного удара Ирана по авиабазе США
01:56
Опубликовано видео ракетного удара Ирана по авиабазе США
Армия Ближний Восток
В день рождения Муцениеце Прилучный сделал подарок Карпович
00:29
В день рождения Муцениеце Прилучный сделал подарок Карпович
Шоу-бизнес
Сожителя матери задержали после смерти ребенка на морозе
00:28
Сожителя матери задержали после смерти ребенка на морозе
Происшествия Криминал
Спуск лыжников по «плитам смерти» попал на видео
00:48
Спуск лыжников по «плитам смерти» попал на видео
В мире США
Обсуждающая захват власти Тихоновская попала на видео
03:12
Обсуждающая захват власти Тихоновская попала на видео
В мире Политика
Труп младенца в пакете нашли в Колпине
00:52
Труп младенца в пакете нашли в Колпине
Происшествия
Пробирающихся по пояс в снегу к вокзалу россиян сняли на видео
00:20
Пробирающихся по пояс в снегу к вокзалу россиян сняли на видео
Происшествия
В психоневрологическом интернате под Тверью сгорел человек
00:24
В психоневрологическом интернате под Тверью сгорел человек
Происшествия Пожары
Видео боевых стрельб артиллерии под Челябинском
01:26
Видео боевых стрельб артиллерии под Челябинском
Армия
Видео учений мотострелков в Мурманской области
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение