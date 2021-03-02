Лавров раскритиковал ковид-паспорта в ЕС

Введение "ковидных паспортов" на территории Евросоюза означает насильную вакцинацию, что противоречит принципу добровольности. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Получается, эта задумка противоречит правилам демократии, потому что есть решение в странах Евросоюза о том, что вакцинация добровольна. Если будет введен "ковидный паспорт", то это будет противоречить принципу добровольности, — сказал он. — Значит, людей будут заставлять насильно, если люди, конечно, хотят перемещаться, а в Европе без перемещения между странами — членами Евросоюза едва ли население может представить себе свою жизнь".
Россия проинформировала ЕС о том, что решение по введению паспортов вакцинации в Европе не должно дискриминировать российских граждан, добавил Лавров.