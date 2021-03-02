Путин провел совещание по развитию угольной отрасли 

В развитии угольной отрасли надо выстраивать планы как на 3-4 года, так и на более длительную перспективу, с учетом потребностей других стран, заявил президент РФ Владимир Путин

"Сегодня предлагаю обсудить ситуацию в отечественной угольной промышленности — одной из ключевых, опорных отраслей нашего топливно-энергетического комплекса, значимой для социально-экономического развития целых регионов нашей страны", — сказал Путин, открывая совещание.

Президент заявил, что с 2017 года добыча угля в России стабильно превышает 400 миллионов тонн в год, из них больше половины поставляется за рубеж, объем экспортных поставок вырос более чем на треть за последние восемь лет.

"Для дальнейшего устойчивого развития отрасли нужно постоянно анализировать рыночную ситуацию, выстраивать планы как на ближайшие 3-4 года, так и на более длительном горизонте, исходя из стратегических вызовов и долгосрочных перспектив мирового угольного рынка", — добавил Путин.

Кроме того, глава государства потребовал скоординировать работу бизнеса и властей в вопросах, связанных с угольной промышленностью в регионах. Он отметил, что необходимо формировать современную комфортную среду для жизни людей в регионах, где идет добыча, поэтому "важнейшая задача — забота об окружающей среде, улучшение экологической ситуации". "Эти вопросы также необходимо держать на постоянном контроле", — заявил президент.