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Москва

Песков назвал политику санкций против России бесполезной 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 3 1 час назад
Песков назвал политику санкций против России бесполезной
Фото: РИА Новости
Вводящие санкции государства подобной политикой не достигают своих целей, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя информацию о том, что власти США 2 марта могут объявить о новых санкциях в отношении Москвы.

«Тем, кто продолжает такую, можно сказать, зависимость от каких-то рестрикций в ведении межгосударственных дел, наверное, им пора задуматься, а достигают ли они какой-то цели, продолжая эту политику, и не становится ли все хуже в межгосударственных делах, и не являются ли они сами причиной для ухудшения межгосударственных дел, продолжая эту политику, является ли эта политика эффективной, достигает ли она своей цели», — сказал он.

По словам Пескова, «ответ будет очевидным, цели эта политика не достигает», передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что на этой неделе администрация президента США Джо Байдена намерена ввести санкции против России из-за ситуации с Алексеем Навальным.
На прошлой неделе представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что новые санкции Вашингтона в отношении Москвы ожидаются «в течение недель, не месяцев». Замглавы МИД Сергей Рябков в ответ заявил, что Россия будет выстраивать реакцию в зависимости от содержания и характера санкций.
Тем временем в понедельник послы 27 стран Европейского союза согласовали новые санкции в отношении Москвы из-за ситуации вокруг блогера Алексея Навального.
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Комментарии
Политика , Сергей Рябков , Алексей Навальный , Дмитрий Песков , Джозеф Байден , МИД , ЕС , Администрация США , ИТАР-ТАСС , Москва , США
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