В Госдуме собрались подать в суд на Горбачёва

Прежде всего, надо обратить внимание, что в 1991 году было нарушено законодательство. Вопрос не в том, хороший Горбачёв или плохой, а в том, что он принял решение, на которое он не имел право. Допустим, он ликвидировал органы власти Советского Союза, например, Верховный суд, который, как было прописано в Конституции, ликвидирован быть не мог. Или передал ядерный чемоданчик неуполномоченному лицу — Ельцину. Горбачёв напрямую нарушил законы СССР и само по себе понятно, что это уголовное преступление. Но для нас важно не наказание Горбачёва, а отмена незаконных решений и с помощью этого формирования отношения с бывшими союзными республиками с позиции закона. Например, та же ситуация с Крымом абсолютно законна, потому что она вытекает из закона 1991 года о выходе, допустим, Украины из состава Советского Союза».