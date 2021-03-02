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Путин поздравил Горбачёва с 90-летним юбилеем 

RT на русском и ещё 3 1 час назад
Путин поздравил Горбачёва с 90-летним юбилеем
Фото: РИА Новости
Лидер России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму бывшему президенту СССР Михаилу Горбачёву по случаю его 90-летнего юбилея.

«Вы по праву принадлежите к плеяде ярких, неординарных людей, выдающихся государственных деятелей современности, оказавших значимое влияние на ход отечественной и мировой истории», — говорится в тексте телеграммы, опубликованной на сайте Кремля.

Путин отметил высокий профессионализм, опыт, энергию и творческий потенциал Горбачёва, которые позволяют ему активно участвовать в общественной жизни и заниматься международными гуманитарными проектами.
Глава государства пожелал экс-президенту СССР здоровья и всего наилучшего.
В 2019 году Горбачёв рассказал о своём письме Путину.
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Политика , Михаил Горбачев , Владимир Путин
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