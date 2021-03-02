Горбачев назвал перестройку делом своей жизни 

Экс-президент СССР Михаил Горбачев рассказал ТАСС, что считает главным делом своей жизни.

Горбачев заявил, что делом его жизни стала перестройка и все, что с ней связано

«Конечно, перестройку и все, что с ней связано. Я глубоко убежден, что перестройка была необходима и что мы вели ее в правильном направлении», — ответил он на соответствующий вопрос.

По его мнению, правительство СССР смогло помочь гражданам обрести свободу и покончить с тоталитарной системой.

2 марта исполняется 90 лет Михаилу Горбачеву, последнему генсеку и первому президенту СССР. В честь юбилея первого президента СССР «Газета.Ru» вспоминает 13 образов Горбачева в кино (и не только).