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Голикова рассказала о ситуации с заболеваемостью COVID-19 в России 

RT на русском 12 минут назад
Голикова рассказала о ситуации с COVID-19 в стране
Фото: ТАСС
Число выявляемых случаев заболевания коронавирусом в России снижается, но остаётся «достаточно серьёзным», заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

«Цифры новых случаев коронавирусной инфекции хоть и обнадёживающе уменьшаются, по-прежнему остаются достаточно серьёзными», — цитирует ТАСС Голикову.

Она подчеркнула, что Россия по уровню заболеваемости находится сейчас в той же точке, что и в конце мая 2020 года.
По словам Голиковой, на данный момент ситуация осложняется тем, что зима и начало весны являются периодом распространения традиционных вирусных инфекций.
Ранее замдиректора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии (ЦНИИ) Роспотребнадзора Александр Горелов дал прогноз относительно развития ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в России весной.
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Политика , Татьяна Голикова , Александр Горелов , Роспотребнадзор , ИТАР-ТАСС
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