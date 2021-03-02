1 марта исправительный суд Парижа приговорил бывшего президента Франции Николя Саркози к 3 годам лишения свободы. Из них 2 года — условно. Таково было заключение по делу о коррупции и злоупотреблении служебным положением. Суд признал 23-го президента Франции виновным в коррупционном сговоре с целью вмешательства в расследование Кассационного суда по другому делу — о финансировании избирательной кампании 2007 года. Однако прокуратура не запрашивала ордера на незамедлительное заключение под стражу. Ожидается, что в ближайшее время защита подаст апелляцию. Кроме этого по данным следствия, Саркози через Эрзога пообещал помочь высокопоставленному судье Кассационного суда Жильберу Азиберу получить выгодную должность в княжестве Монако в обмен на конфиденциальную информацию о ходе расследования по президентским выборам.
Саркози, получившего тюремный срок, сняли на видео
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