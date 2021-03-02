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Мишустин прибыл в Алтайский край, где встретится с учителями и предпринимателями 

ТАСС и ещё 6 1 час назад
Мишустин прибыл в Барнаул
Фото: РИА Новости
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл с рабочей поездкой в Алтайский край, находящийся в списке регионов с наиболее низкими социально-экономическими показателями.
В Барнауле глава правительства посетит среднюю общеобразовательную школу №53, где встретится с педагогами, в том числе с участниками программы "Земский учитель". В школе Мишустин осмотрит инженерно-технологический центр, кабинет информатики и столовую, где с представителями родительского комитета обсудит в том числе вопрос организации горячего питания для учеников.
Также Мишустин побывает на Алтайском заводе прецизионных изделий. В программе посещения — встреча с представителями промышленности Алтайского края. Премьер ознакомится с работой цеха производства корпусов форсунок, цеха станкостроения, цеха обработки корпусных деталей топливной системы и цеха сборки современных топливных систем. В графике премьера запланирована встреча с губернатором Алтайского края Виктором Томенко.
В поездке Мишустина сопровождают министр труда и социальной защиты Антон Котяков, министр просвещения Сергей Кравцов, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов.
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Комментарии 1
Политика , Антон Силуанов , Виктор Томенко , Максим Решетников , Антон Котяков , Денис Мантуров , Михаил Мишустин , Сергей Кравцов , Алтайский Край
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