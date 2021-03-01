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Рекордное число американцев заявили о негативном отношении к России 

РИА Новости 17 минут назад
77% американцев заявили о негативном отношении к России
Фото: РИА Новости
Рекордное число американцев — 77% — заявили о негативном отношении к России, свидетельствуют результаты ежегодного исследования, проведенного социологической службой Gallup.
Согласно опросу, очень негативно к России относятся 36% американцев, еще 41% — в целом негативно. В то же время очень благоприятное или в целом благоприятное отношение к России сложилось у 22% американцев: 5% заявили, что относятся к стране очень благоприятно, 17% — в целом благоприятно. Еще 1% респондентов воздержался от ответа.
Это рекордные показатели с 1989 года, когда был проведен первый подобный опрос Gallup. В прошлом году неблагоприятно к РФ относились 72%, благоприятно — 28%.
Исследование 2021 года показало, что лучше всего жители США относятся к Канаде. Этой стране позитивную оценку дали 92% американцев, тогда как негативно о ней высказались всего 6% участников. Помимо Канады в число "лидеров" рейтинга стран, составленного социологической службой Gallup, вошли Великобритания, Франция, Япония и Германия, в отношении которых положительно высказались от 91% до 84% американцев.
По данным исследователей, наиболее неблагоприятно американцы относятся к КНДР, которой положительную оценку дали всего 11% участников. От 85% до 79% американцев заявили об очень неблагожелательном или в целом неблагожелательном отношении к Ирану, Ираку и Афганистану.
Исследование проводилось с 3 по 18 февраля, в нем принял участие 1021 человек. Статистическая погрешность оценивается приблизительно в 4%.
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