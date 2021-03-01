77% американцев заявили о негативном отношении к России

Рекордное число американцев — 77% — заявили о негативном отношении к России , свидетельствуют результаты ежегодного исследования, проведенного социологической службой Gallup.

Согласно опросу, очень негативно к России относятся 36% американцев, еще 41% — в целом негативно. В то же время очень благоприятное или в целом благоприятное отношение к России сложилось у 22% американцев: 5% заявили, что относятся к стране очень благоприятно, 17% — в целом благоприятно. Еще 1% респондентов воздержался от ответа.

Это рекордные показатели с 1989 года, когда был проведен первый подобный опрос Gallup. В прошлом году неблагоприятно к РФ относились 72%, благоприятно — 28%.

Исследование 2021 года показало, что лучше всего жители США относятся к Канаде. Этой стране позитивную оценку дали 92% американцев, тогда как негативно о ней высказались всего 6% участников. Помимо Канады в число "лидеров" рейтинга стран, составленного социологической службой Gallup, вошли Великобритания, Франция, Япония и Германия, в отношении которых положительно высказались от 91% до 84% американцев.

По данным исследователей, наиболее неблагоприятно американцы относятся к КНДР, которой положительную оценку дали всего 11% участников. От 85% до 79% американцев заявили об очень неблагожелательном или в целом неблагожелательном отношении к Ирану, Ираку и Афганистану.

Исследование проводилось с 3 по 18 февраля, в нем принял участие 1021 человек. Статистическая погрешность оценивается приблизительно в 4%.