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Губернатор Петербурга Александр Беглов привился от коронавируса 

ИА Regnum и ещё 1 41 минуту назад
Беглов привился от коронавируса
Фото: Вконтакте
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сделал первую часть прививки от коронавирусной инфекции, о чем сообщил 1 марта на своей странице в соцсети. Глава региона заявил о своем хорошем самочувствии и рекомендовал привиться и другим петербуржцам.

«Сегодня вакцинировался», — написал он. «Следующая прививка через три недели. Буду вести дневник наблюдения за состоянием здоровья. Полет нормальный — чувствую себя отлично!» — отметил Беглов.

Он пояснил, что решил вакцинироваться, «чтобы защитить не только себя, но и своих близких и коллег».
По словам губернатора, в Петербурге для вакцинации «созданы все условия», и доставленной в город «вакцины достаточно».
К 1 марта в город поступило 348 542 комплекта вакцины. Работают 129 пунктов вакцинации, а также 13 выездных бригад.
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Политика , Александр Беглов , Санкт-Петербург
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