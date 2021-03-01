Толстой: Россия должна быть готова покинуть ПАСЕ 

Петр Толстой. Россия должна пересмотреть свою роль в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) и быть готовой покинуть организацию, если трехсторонний механизм реагирования на нарушение устава в отношении РФ будет запущен. Как пишет ТАСС, с таким заявлением выступил глава российской делегации в ПАСЕ, вице-спикер Госдумы

Он подчеркнул, что Россия не имеет союзников в ПАСЕ, поскольку сама до конца не определила свои цели и интересы в связи с нахождением в этой организации.

«Пока мы не имеем союзников, пока мы не понимаем, зачем мы в этой организации находимся, все так и будет — конфронтационный подход, преследование России по политическим абсолютно вопросам, шельмование и дьяволизация нашей страны в глазах общественного мнения всех стран Совета Европы. Никак иначе не будет. У нас нет союзников», — отметил Толстой.

Ранее депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала подтверждение полномочий российской делегации в ПАСЕ. Она отметила, что так РФ одержала верх «над бескультурьем и хамством со стороны украинских представителей. Об этом депутат написала в своем Instagram.

Напомним, в конце января парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) подтвердила полномочия российской делегации. Соответствующую резолюцию поддержали 107 парламентариев, высказались против или воздержались 36 и 24 депутата, соответственно.