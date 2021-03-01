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Законопроект об обязательной эвакуации из зоны ЧС внесен в Госдуму 

Газета.Ru и ещё 6 2 часа назад
Законопроект об обязательной эвакуации из зоны ЧС внесен в Госдуму
Фото: РИА Новости
Правительство России внесло в Государственную думу законопроект, обязывающий граждан эвакуироваться из зоны чрезвычайной ситуации по первому требованию властей. Документ опубликован в базе данных нижней палаты парламента.
"Законопроектом предусматривается введение обязанности для граждан Российской Федерации эвакуироваться с территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или из зоны чрезвычайной ситуации с момента получения информации о проведении эвакуационных мероприятий", — указано в пояснительной записке.
Отмечается, что целью законопроекта является сохранение жизни и здоровья граждан, а также оперативность проведения эвакуационных мероприятий.
Законопроект был разработан Министерством по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС).
В настоящее время обязательная эвакуация проводится при введении режима контртеррористической операции и режима чрезвычайного положения.
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Политика , МЧС , Госдума , Правительство РФ
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