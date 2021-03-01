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Москва

Песков: «аннексии Крыма» не было 

Алиса Селезнёва 9 минут назад
Песков: «аннексии Крыма» не было
Фото: ТАСС
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, никакой аннексии Крыма не было, а было законное решение о воссоединении. Таким образом представитель Кремля прокомментировал заявление президента США Джо Байдена, пишет РИА Новости.
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Ранее Байден подчеркнул, что США никогда не признают «аннексию Крыма» и продолжат работать над привлечением РФ к ответственности.

«Понимаете, аннексию Крыма действительно невозможно признать. Никто об аннексии Крыма не говорит. Потому что ее не было», — пояснил Песков.

Он напомнил, что воссоединение Крыма с Россией прошло «в строгом соответствии со всеми нормами международного права».
Как сообщал «Рамблер», Крым присоединился к России по итогам проведенного в марте 2014 года референдума. Украина и западные страны не признали результаты голосования. В отношении России были введены санкции.
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Политика , Джозеф Байден , РИА Новости
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