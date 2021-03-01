Песков: «аннексии Крыма» не было 

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, никакой аннексии Крыма не было, а было законное решение о воссоединении. Таким образом представитель Кремля прокомментировал заявление президента США Джо Байдена, пишет РИА Новости.
Ранее Байден подчеркнул, что США никогда не признают «аннексию Крыма» и продолжат работать над привлечением РФ к ответственности.
«Понимаете, аннексию Крыма действительно невозможно признать. Никто об аннексии Крыма не говорит. Потому что ее не было», — пояснил Песков.
Он напомнил, что воссоединение Крыма с Россией прошло «в строгом соответствии со всеми нормами международного права».
Как сообщал «Рамблер», Крым присоединился к России по итогам проведенного в марте 2014 года референдума. Украина и западные страны не признали результаты голосования. В отношении России были введены санкции.