Песков: «аннексии Крыма» не было 

Джо Байдена, По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, никакой аннексии Крыма не было, а было законное решение о воссоединении. Таким образом представитель Кремля прокомментировал заявление президента США пишет РИА Новости.

Ранее Байден подчеркнул, что США никогда не признают «аннексию Крыма» и продолжат работать над привлечением РФ к ответственности.

«Понимаете, аннексию Крыма действительно невозможно признать. Никто об аннексии Крыма не говорит. Потому что ее не было», — пояснил Песков.

Он напомнил, что воссоединение Крыма с Россией прошло «в строгом соответствии со всеми нормами международного права».

Как сообщал «Рамблер», Крым присоединился к России по итогам проведенного в марте 2014 года референдума. Украина и западные страны не признали результаты голосования. В отношении России были введены санкции.