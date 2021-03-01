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Москва

Путин заявил об эффективности российских вакцин против мутаций коронавируса 

Газета.Ru и ещё 8 22 минуты назад
Путин: российские вакцины эффективны от мутаций COVID-19
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин заявил, что российские вакцины от коронавируса прекрасно справляются с мутациями инфекции, которые появились в разных странах. Об этом он сказал во время встречи с главой Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероникой Скворцовой в понедельник, 1 марта, передает РИА "Новости".

"Российские вакцины эффективно работают и против мутаций коронавируса, которые всех в Европе пугают", — подчеркнул глава государства.

По его словам, их действенность показали клинические испытания. Скворцова, в свою очередь, добавила, что в России было выявлено 3,5 тысячи мутаций коронавируса нового типа. Распространенность семи из них превышает 5% в популяции, а четыре из этого числа — в S-белке в шипообразном, но ни одна из них не в рецепторном домене, отметила глава ФМБА.

"И в этой связи рецепторный домен в нашей популяции не изменен, и все наши вакцины — и "Спутник", и вакцина, производимая "Вектором", — хорошо действуют, потому что антитела нормально, без изменений связываются с этим сайтом", — пояснила Скворцова.

РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали "Спутник V".
15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название "ЭпиВакКорона". Ее разработал новосибирский центр "Вектор".
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия занимает активную позицию в вопросе поставки вакцины от коронавируса нового типа за рубеж, спрос на российский препарат повышается.
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Политика , Дмитрий Песков , Вероника Скворцова , Владимир Путин , Федеральное медико-биологическое агентство , Российский фонд прямых инвестиций , РИА Новости , Москва
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