Путин: российские вакцины эффективны от мутаций COVID-19

"Российские вакцины эффективно работают и против мутаций коронавируса, которые всех в Европе пугают", — подчеркнул глава государства.

По его словам, их действенность показали клинические испытания. Скворцова, в свою очередь, добавила, что в России было выявлено 3,5 тысячи мутаций коронавируса нового типа. Распространенность семи из них превышает 5% в популяции, а четыре из этого числа — в S-белке в шипообразном, но ни одна из них не в рецепторном домене, отметила глава ФМБА.

"И в этой связи рецепторный домен в нашей популяции не изменен, и все наши вакцины — и "Спутник", и вакцина, производимая "Вектором", — хорошо действуют, потому что антитела нормально, без изменений связываются с этим сайтом", — пояснила Скворцова.

РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций . Его назвали "Спутник V".

15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название "ЭпиВакКорона". Ее разработал новосибирский центр "Вектор".