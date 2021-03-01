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Кремль анонсировал телемост Путина и Эрдогана 

Деловая газета «Взгляд» 46 минут назад
Кремль анонсировал телемост Путина и Эрдогана
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил подготовку телемоста Владимира Путина и президента Турции Тайипа Эрдогана по случаю начала строительства третьего блока АЭС «Аккую».

«Да, действительно, готовится церемония по случаю начала основного этапа строительства третьего блока «Аккую». И готовится, прорабатывается возможность организации телемоста между президентом Эрдоганом и президентом Путиным по случаю вот этого начала строительства», — передает РИА «Новости» слова Пескова.

Пресс-секретарь президента также напомнил, что совсем недавно между главами государств был «весьма обстоятельный телефонный разговор», во время которого речь в том числе заходила о таком возможном телемосте.

«Каких-то других субстантивных переговоров помимо тематики «Аккую» не планируют, если иного не посчитают необходимым президенты», — отметил Песков.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган попросил Росатом ускорить строительство АЭС «Аккую» в Турции и ввести первый блок к столетию республики.
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Напомним, в 2018 году президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в режиме видеоконференции из Анкары запустили строительство АЭС «Аккую», которая станет первой построенной на турецкой территории атомной электростанцией.
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Политика , В мире , Реджеп Эрдоган , Дмитрий Песков , Владимир Путин , Росатом , РИА Новости , Турция
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