Кремль анонсировал телемост Путина и Эрдогана 

«Да, действительно, готовится церемония по случаю начала основного этапа строительства третьего блока «Аккую». И готовится, прорабатывается возможность организации телемоста между президентом Эрдоганом и президентом Путиным по случаю вот этого начала строительства», — передает РИА «Новости» слова Пескова.

Пресс-секретарь президента также напомнил, что совсем недавно между главами государств был «весьма обстоятельный телефонный разговор», во время которого речь в том числе заходила о таком возможном телемосте.

«Каких-то других субстантивных переговоров помимо тематики «Аккую» не планируют, если иного не посчитают необходимым президенты», — отметил Песков.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган попросил Росатом ускорить строительство АЭС «Аккую» в Турции и ввести первый блок к столетию республики.