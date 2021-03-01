Бывший глава Пенсионного фонда России (ПФР) Максим Топилин станет старшим советником гендиректора ОАО «Российские железные дороги», сообщает РБК.
О том, что Топилин может перейти в РЖД, глава компании Олег Белозёров заявлял в феврале. Тогда же журналистам стало известно, что экс-руководитель ПФР может пополнить списки членов «Единой России» на выборах в Государственную Думу РФ.
Уход Максима Топилина с должности главы ПФР одни журналисты связывали с грядущим объединением социальных внебюджетных фондов, другие с тем фактом, что он якобы «не вписался в команду действующего правительства». В настоящее время Пенсионным фондом по назначению премьер-министра Михаила Мишустина управляет экс-глава Фонда социального страхования (ФСС) Андрей Кигима.
Смена главы ПФР, как сообщал «Рамблер», произошла на фоне выявленных Счетной палатой РФ ряда бюрократических ошибок в работе специалистов фонда. В результате в некоторых регионах страны пенсионеры не получали заслуженные надбавки к пенсиям. Кроме того, один пенсионер мог быть обладателем сразу нескольких счетов или наоборот — двое пожилых людей получали выплаты по одному СНИЛСу. В обоих случаях размер выплаты оказывался существенно ниже, чем положено. В итоге ПФР подвергся резкой критике со стороны депутатов Госдумы.