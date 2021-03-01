Глава избиркома Томской области покинул свой пост 

"Распоряжением губернатора Томской области от 10 февраля 2021 года № 25-р в соответствии с подпунктом "а" пункта 6 статьи 29 федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" Эльман Юсубов освобожден от обязанностей члена избирательной комиссии Томской области с правом решающего голоса до истечения срока полномочий. Распоряжение вступило в силу с 1 марта 2021 года", — говорится в сообщении.