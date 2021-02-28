Сын Лукашенко покатался на лыжах с отцом и Путиным

Младший сын президента Белоруссии Александра Лукашенко Николай в минувший понедельник покатался на лыжах вместе со своим отцом и президентом России Владимиром Путиным после встречи лидеров двух стран в Сочи. Соответствующие кадры были показаны в воскресенье в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".
Лукашенко предложил своему сыну проложить лыжню для себя и Путина.
"Коль, ну, давай, ты первый, проложи дорогу нам, — сказал президент Белоруссии к сыну. — Или ты за нами?" "За вами", — ответил Николай.
После этого Лукашенко обратился к своему российскому коллеге:
"Вы, наверное, не догоните его". "Поехали", — ответил Путин и тронулся с места.
Встреча Путина и Лукашенко состоялась в понедельник в Сочи. В ходе открытой части лидеры двух стран обсудили в том числе поставки российской вакцины от коронавируса в Белоруссию, промышленную кооперацию, а также констатировали, что имеющиеся у Москвы и Минска инструменты взаимодействия работают хорошо. Кроме того, российский президент пригласил своего белорусского коллегу после рабочих переговоров покататься на горных лыжах.