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Младший сын Лукашенко покатался на лыжах с отцом и Путиным 

ТАСС 55 минут назад
Сын Лукашенко покатался на лыжах с отцом и Путиным
Фото: Reuters
Младший сын президента Белоруссии Александра Лукашенко Николай в минувший понедельник покатался на лыжах вместе со своим отцом и президентом России Владимиром Путиным после встречи лидеров двух стран в Сочи. Соответствующие кадры были показаны в воскресенье в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".
Лукашенко предложил своему сыну проложить лыжню для себя и Путина.

"Коль, ну, давай, ты первый, проложи дорогу нам, — сказал президент Белоруссии к сыну. — Или ты за нами?" "За вами", — ответил Николай.

После этого Лукашенко обратился к своему российскому коллеге:

"Вы, наверное, не догоните его". "Поехали", — ответил Путин и тронулся с места.

Путин и Лукашенко покатались на лыжах и снегоходах
Встреча Путина и Лукашенко состоялась в понедельник в Сочи. В ходе открытой части лидеры двух стран обсудили в том числе поставки российской вакцины от коронавируса в Белоруссию, промышленную кооперацию, а также констатировали, что имеющиеся у Москвы и Минска инструменты взаимодействия работают хорошо. Кроме того, российский президент пригласил своего белорусского коллегу после рабочих переговоров покататься на горных лыжах.
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Политика , Александр Лукашенко , Владимир Путин , Краснодарский Край , Минск , Москва , Сочи
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