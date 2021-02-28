Сын Лукашенко покатался на лыжах с отцом и Путиным

Лукашенко предложил своему сыну проложить лыжню для себя и Путина.

"Коль, ну, давай, ты первый, проложи дорогу нам, — сказал президент Белоруссии к сыну. — Или ты за нами?" "За вами", — ответил Николай.

После этого Лукашенко обратился к своему российскому коллеге:

"Вы, наверное, не догоните его". "Поехали", — ответил Путин и тронулся с места.

Встреча Путина и Лукашенко состоялась в понедельник в Сочи. В ходе открытой части лидеры двух стран обсудили в том числе поставки российской вакцины от коронавируса в Белоруссию, промышленную кооперацию, а также констатировали, что имеющиеся у Москвы и Минска инструменты взаимодействия работают хорошо. Кроме того, российский президент пригласил своего белорусского коллегу после рабочих переговоров покататься на горных лыжах.