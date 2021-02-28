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Москва

Лавров связал будущее Совета Европы с самостоятельностью 

Газета.Ru и ещё 5 7 минут назад
Будущее Совета Европы связали с самостоятельностью
Фото: РИА Новости
Будущее Совета Европы зависит от его способности сохранять самостоятельность, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров в своем письме генеральному секретарю организации Марии Пейчинович-Бурич.
Послание приурочено к 25-летию вступления России в Совет Европы.

«Убежден, что будущее Совета Европы зависит от его способности сохранять самостоятельность и подлинно общеевропейский характер, не становиться заложником блоковых подходов и мышления, работать без двойных стандартов в интересах всех стран континента», — отметил глава МИД России.

В частности, Лавров призвал не допускать превращения Парламентской ассамблеи СЕ в арену для сведения счетов, воздерживаться от навязывания неконсенсусных документов и стремиться к независимости Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) от политических и идеологических пристрастий.
Кроме того, министр обратил внимание на то, что отсутствие реакции на дискриминацию русского и русскоязычного населения на Украине и в странах Балтии расшатывает авторитет Совета Европы.
Лавров также добавил, что Россия «вносит весомый вклад в работу на приоритетных для СЕ направлениях».
Ранее российский постоянный представитель при Совете Европы оценил слухи о скором выходе России из организации.
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Политика , Сергей Лавров , ЕСПЧ , МИД , Совет Европы
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